CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / Le recenti dichiarazioni di Fabio Paratici, su un mercato al ribasso per la crisi economica provocata dal coronavirus, non distolgono comunque l'attenzione della Juventus per Paul Pogba. Il francese campione del mondo resta l'obiettivo prediletto della dirigenza della Continassa, che studia un piano alternativo per strapparlo al Manchester United e alla concorrenza delle altre big d'Europa.

A Pogba pensano da tempo Real Madrid e PSG, al qualche si è aggiunta anche l'Inter con Marotta e Conte che hanno lanciato il centrocampista nel grande calcio ai tempi proprio della Juve.

Calciomercato Juventus, da Pjanic a Ramsey: le carte per Pogba

I campioni d'Italia possono giocarsi diverse carte per abbassare il conguaglio economico che chiede lo United, che non vorrebbe privarsi del suo gioiello per meno di 100 milioni di euro.

Così nell'operazione con i 'Red Devils' - scrive 'Tuttosport' - potrebbero rientrare diverse contropartite ad iniziare da Pjanic, nei desideri anche di Barcellona e Paris Saint-Germain. Un altro profilo che piace agli inglesi è Douglas Costa, così come Rabiot che fu nel mirino dello United prima del trasferimento a Torino. Infine, pure Ramsey sarebbe un giocatore gradito alla dirigenza di Old Trafford, con la Juve che si libererebbe così di ingaggi pesanti. Aspetto fondamentale questo per cercare di accontentare Pogba sull'aspetto contrattuale, con il francese che tra parte fissa e bonus percepisce uno stipendio da quasi 20 milioni di euro a Manchester.