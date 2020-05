CORONAVIRUS JUVENTUS / Mentre l'Inter e la maggior parte delle società di Serie A sono già pronte a ripartire, non ci sono ancora novità in casa Juventus riguardo al ritorno dei giocatori stranieri rientrati nei rispettivi paesi e alla ripresa degli allenamenti individuali. Il club bianconero è sempre in contatto con i nove calciatori all'estero - Szczesny, Danilo, Alex Sandro, Douglas Costa, Rabiot, de Ligt, Higuain, Khedira e Cristiano Ronaldo - preallertati in caso di comunicazioni ufficiali, che ad oggi non sono comunque ancora arrivate.

Al momento non è stata stabilita alcuna data né per la ripresa delle sessioni individuali né per il loro rientro a Torino, anche se non è da escludere che qualche giocatore faccia ritorno di sua spontanea volontà, come fatto danelle scorse settimane. La situazione resta dunque in evoluzione data l'ultima circolare del Viminale e non sono da escludere novità già nelle prossime ore.

