Juventus, tesoretto e scambio per Zirkzee: il piano per sorpassare Milan e Inter | CM.IT

Fari puntati in attacco su Zirkzee per la Juventus: la strategia di Giuntoli per strappare alla concorrenza il gioiello del Bologna

Non è un mistero la corte della Juventus per Joshua Zirkzee, oggetto dei desideri di un po’ tutte le big del campionato Serie A.

Indipendentemente dal futuro di Vlahovic e Chiesa, che vanno comunque verso il rinnovo e la permanenza a Torino, Cristiano Giuntoli vuole anticipare la concorrenza dell’Inter e specialmente del Milan nella corsa serrata per l’attaccante olandese e in forza alla rivelazione Bologna. Il Dt bianconero guarda con molta attenzione in casa felsinea e, oltre al tecnico Thiago Motta e Calafiori in difesa, guarda con particolare attenzione al classe 2002 ex Bayern Monaco. La situazione di Zirkzee è ingarbugliata per via anche della recompra in favore dei bavaresi e della valutazione del Bologna che oscilla intorno ai 60 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Giuntoli in pressing su Zirkzee

Giuntoli però ha un piano per Zirkzee e per strappare la punta olandese alle grandi rivali nella prossima finestra estiva del mercato.

Innanzitutto l’ex Napoli può giocarsi alcune contropartite sul tavolo delle trattative con il Bologna come Iling-Junior (già la scorsa estate nel mirino del Ds emiliano Sartori), il partente Kean e Miretti, quest’ultimo nella lista anche del Monza nell’affare con i brianzoli allargato a Di Gregorio e Colpani. Inoltre Giuntoli in estate punterà a incassare un prezioso tesoretto per finanziare il mercato in entrata, sacrificando alcuni gioielli di proprietà della ‘Vecchia Signora’. Tra questi figura Soulé, che non avrebbe spazio sotto la Mole con la possibile conferma di Chiesa e la blindatura – il rinnovo è solo da formalizzare – dell’altro baby Yildiz. La Juve ha fissato a 30 milioni di euro il prezzo dell’argentino (adesso in prestito al Frosinone), mentre sempre in avanti la dirigenza della Continassa spera di ricavare 15-20 milioni dalla cessione di Kean.

In bilico nel reparto offensivo c’è anche Milik: il polacco potrebbe fruttare circa 10 milioni alle casse bianconere. Vlahovic, Chiesa, Yildiz e il nuovo gioiello Zirkzee: un super attacco da scudetto con l’obiettivo di spezzare il dominio dell’Inter in campionato.