Milik e Kean, uno è di troppo: la Juventus può cederlo anche in Serie A

La Juventus pensa anche alle cessioni in vista del prossimo mercato estivo: possibile un’uscita importante nell’attacco bianconero

Non resta che Moise Kean. Vista la contemporanea assenza di Vlahovic (squalificato) e Milik (ai box per infortunio), Massimiliano Allegri si affiderà all’attaccante di Vercelli nel delicato match contro la Lazio.

Kean è praticamente l’unico centravanti di ruolo rimasto al tecnico, che difficilmente si affiderà dal primo minuto a un tandem ‘leggero’ formato da Chiesa e Yildiz. La trasferta dell’Olimpico, a meno di ‘allegrate’, sarà quindi l’occasione per rivedere in campo dal primo minuto l’ex Everton e PSG, che dopo quasi tre mesi di assenza era rientrato prima della sosta delle nazionali per alcuni scampoli di partita contro Atalanta e Genoa. Kean è stato frenato da un fastidioso problema alla tibia e non parte dall’undici titolare dallo scorso 11 novembre, teatro della sfida casalinga contro il Cagliari. Il classe 2000, inoltre, punta a sbloccarsi in stagione considerando che è ancora a secco di reti in campionato in 14 presenze complessive.

Calciomercato Juve, Kean (o Milik) verso l’addio in estate

L’infortunio patito nell’ultima parte del 2023 ha pregiudicato anche il passaggio in prestito di Kean all’Atletico Madrid, praticamente chiuso prima che i ‘Colchoneros’ facessero dietrofront dopo le visite mediche dell’attaccante.

Addio alla Juventus che potrebbe essere però solo rinviato, con il canterano bianconero che in questi due mesi si gioca il futuro alla Continassa. Sono alte le probabilità che Kean lasci Torino a fine stagione, specialmente se le parti non troveranno l’accordo per il rinnovo di contratto in scadenza tra poco più di un anno. Malgrado la stima di Allegri, il numero 18 non è mai riuscito a fare quel salto di qualità che in tanti si aspettavano (e speravano) con la casacca della ‘Vecchia Signora’ dopo il ritorno sotto la Mole nell’agosto 2021. Kean ha perso anche la Nazionale e a queste condizioni difficilmente salirà sul treno di Spalletti per gli Europei in Germania. Il giocatore in estate sarà a bilancio intorno ai 10 milioni di euro e il Dt Giuntoli punterà a incassare un assegno non inferiore ai 15 milioni per la cessione del centravanti. Un’altra soluzione porterebbe al rinnovo e a un conseguente trasferimento in prestito per rivalutare Kean, che ad oggi comunque difficilmente farà parte dei piani futuri della Juve.

Kean e Milik via dalla Juventus: ipotesi Milan sul mercato

Se la dirigenza della Continassa non dovesse sbloccare invece la situazione relativa all’azzurro, allora Giuntoli e soci potrebbero valutare l’uscita di Arkadiusz Milik in attacco.

Anche il polacco (sotto contratto fino al 2026) ha deluso in questa stagione dopo la conferma in estate e il suo cartellino ha una valutazione intorno ai 10 milioni. Complicato che entrambi continuino a indossare la maglia bianconera: anche per questioni di bilancio (ingaggi onerosi per la resa in campo) uno è di troppo nel reparto offensivo della Juventus. Per entrambi il futuro potrebbe essere ancora in Serie A, visto che il Milan va a caccia di un centravanti che conosca il campionato italiano per fare il vice del grande bomber che arriverà in estate al posto di Jovic che non ha convinto troppo Ibrahimovic. Per Kean, inoltre, può rifarsi sotto la Fiorentina che già lo scorso inverno aveva sondato il giocatore.