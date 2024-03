Vlahovic tra Champions e rinnovo: la cifra fissata dalla Juve

Vlahovic vuole ritornare il gol che manca da un mese e intanto la Juventus lavora al rinnovo di contratto del centravanti serbo

Ci eravamo lasciati con Dusan Vlahovic carico di rabbia e cacciato dall’arbitro Giua per proteste dopo il convulso finale di Juventus-Genoa.

Partita sfortunata per il bomber serbo, che non è riuscito a trovare la via del gol e ha rimediato anche un infortunio alla schiena che lo ha costretto a restare a Torino e quindi a non rispondere alla convocazione della sua nazionale per le amichevoli con Russia e Cipro. Vlahovic la scorsa settimana ha svolto terapie e lavoro personalizzato alla Continassa, rientrando oggi in gruppo agli ordini di Massimiliano Allegri nell’allenamento congiunto con la NextGen bianconera. L’ex Fiorentina va a caccia della migliore condizione e del gol che manca praticamente da un mese, complice anche la squalifica contro l’Atalanta. Gli ultimi sigilli la doppietta realizzata il 25 febbraio scorso in casa con il Frosinone, decisiva per il ritorno alla vittoria della ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, addio Vlahovic senza rinnovo

La Juventus vive un momento delicato, considerando gli appena 7 punti collezionati nelle ultime otto partite di campionato.

Vlahovic è il capocannoniere dei bianconeri con 15 centri e dovrà pazientare almeno fino al primo round della semifinale di Coppa Italia con la Lazio della prossima settimana. Per squalifica infatti salterà la gara sempre contro i biancocelesti di sabato in Serie A, al pari dell’infortunato Milik nel reparto offensivo di Allegri. Intanto parallelamente all’obiettivo Champions la dirigenza della Juventus lavora al rinnovo del contratto del numero nove, attualmente in scadenza nel giugno 2026. Giuntoli punta a spalmare fino al 2027 o con un biennale l’oneroso ingaggio di Vlahovic, che dalla prossima estate andrà a percepire oltre 10 milioni di euro. La ‘Vecchia Signora’ è fiduciosa sulla conferma del bomber serbo e allo stesso tempo vuole rafforzare il vincolo contrattuale con l’entourage del giocatore.

Senza prolungamento la Juve valuterebbe invece un’eventuale cessione di Vlahovic, per non rischiare anche di ‘svalutare’ l’attaccante nell’estate 2025 a un solo anno dalla scadenza. Dal primo luglio il classe 2000 avrà un valore a bilancio intorno ai 40 milioni e un assegno da 55-60 milioni di euro potrebbe convincere la dirigenza bianconera a dare il semaforo verde all’addio del serbo.