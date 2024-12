Osimhen al posto di Vlahovic: la Juve mette tutti d’accordo

Victor Osimhen candidato numero uno a raccogliere l’eredità del centravanti bianconero attuale: il suo nome svetta davanti a tutti gli altri

Dopo aver trovato il ritorno alla vittoria in Champions League, contro il Manchester City, la Juventus insegue lo stesso obiettivo in campionato, contro il Venezia. Stasera, per i bianconeri, ci sono in palio punti fondamentali. Il successo in Serie A manca da più di un mese, dal match contro il Torino, e i tre pareggi di fila intercorsi nel frattempo hanno rallentato non poco l’andatura. Ci si attende un ritorno al gol di Dusan Vlahovic, che ha già colpito in Europa, ma nel frattempo il futuro del serbo rimane tema di discussione piuttosto caldo.

Siamo a 10 gol in stagione per lui, un rendimento da non disprezzare, ma ci sono aspettative sempre molto elevate per il numero 9. Con una permanenza alla Juventus che in realtà inizia a farsi sempre più complicata e lontana. Per il momento, la distanza tra domanda e offerta per il rinnovo è troppa. E senza un accordo, alla fine della stagione, l’addio sarebbe inevitabile, con i bianconeri che dovrebbero dunque trovare un sostituto all’altezza per sostanziare le proprie ambizioni. Nei pensieri di Giuntoli, inevitabilmente, c’è Victor Osimhen, per provare a rifare a Torino quanto riuscito ai tempi del Napoli.

Osimhen in cima alla lista dei bomber per la Juventus: verdetto inequivocabile nel sondaggio

Affare complicato, per portare il nigeriano in bianconero, ma il dt ci crede e vuole provarci. E secondo buona parte dei tifosi, la scelta dell’attaccante oggi al Galatasaray sarebbe sicuramente quella giusta.

Nel consueto sondaggio proposto dalla redazione di Calciomercato.it su ‘X’, abbiamo chiesto quale sarebbe l’erede ideale per il post Vlahovic. Ebbene, Osimhen ha stravinto con il 48,4% delle preferenze, finendo con il doppiare, di fatto, Zirkzee e David (22,6%). Molto poche, invece, le preferenze per Openda, votato appena dal 6,5% dei partecipanti al sondaggio.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! Dusan #Vlahovic torna al gol, ma il futuro alla #Juventus resta un’incognita: in caso di mancato rinnovo e addio a giugno, chi prendereste come nuovo centravanti per l’attacco bianconero? 👀 — calciomercato.it (@calciomercatoit) December 14, 2024

Il verdetto, insomma, per Giuntoli è chiaro. A lui il compito di riuscire in un acquisto che stravolgerebbe gli equilibri della Serie A, qualora riuscisse.