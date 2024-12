Gasperini furioso con Zaniolo: “L’ha fatto di nuovo”

Critica molto dura dell’allenatore dell’Atalanta su Zaniolo, nonostante il gol vittoria di oggi: lo sfogo del tecnico nel post gara

Un’altra settimana in vetta alla classifica per l’Atalanta, grazie alla vittoria contro il Cagliari. I nerazzurri proseguono nella loro clamorosa striscia vincente, arrivando al decimo successo consecutivo e confermandosi davanti a tutti. Decisivo Nicolò Zaniolo, al secondo gol in campionato. Dopo la rete contro la Roma, l’attaccante si ripete, segnando appena entrato in campo. Eppure, il suo allenatore, Gianpiero Gasperini, non è contento e glielo fa notare.

Alla fine della partita, piuttosto nervoso l’allenatore bergamasco, per come si è evoluta la parte conclusiva della gara. Con precisa responsabilità da parte dell’attaccante, come spiegato dallo stesso Gasperini in conferenza stampa. Che così come aveva criticato Zaniolo per l’esultanza polemica con la Roma, si ripete per un’altra esultanza provocatoria da parte del suo giocatore nei confronti del pubblico. “Lo ha fatto di nuovo, non è tollerabile che ogni volta che segna incendi il pubblico avversario – ha spiegato – Lo stadio e il Cagliari erano tramortiti, con quell’esultanza ha riacceso tutti”. Anche dalla gestione di questi momenti passano la crescita di un giocatore e di una squadra e questo il tecnico di Grugliasco lo sa bene.

L’Atalanta vola con Zaniolo, ma Gasperini avverte: “Non siamo pronti per lo scudetto”

Un altro motivo per cui Gasperini non era per niente soddisfatto, al termine della gara, era la gestione delle fasi finali, con poco possesso palla, qualche ripartenza sprecata e la troppa sofferenza. Ecco perché, nonostante una classifica meravigliosa, arriva da parte sua una frenata improvvisa sul discorso corsa scudetto.

“Una parte della squadra non è pronta per lo scudetto – ha spiegato – Vogliamo arrivare a obiettivi importanti, ma non siamo pronti con tutti i giocatori. Serve che chi è più giovane e inesperto si faccia trainare da chi è pronto. Serve maggiore maturità da parte di tutti”. Un segnale preciso dato ai suoi, Gasperini è un perfezionista e vuole ancora di più dalla sua squadra.