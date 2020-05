CORONAVIRUS INTER / Anche l'Inter è pronta a ripartire dopo il via libera del Viminale agli allenamenti individuali anche nei centri sportivi. Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il club nerazzurro ha fissato per martedì la ripresa delle sedute individuali ad Appiano Gentile.

Saranno accessibili solo i quattro campi del centro sportivo da gruppi di 3/4 giocatori, con la sola presenza di un preparatore atletico e di un medico. Gli stranieri rientrati all'estero nei primi mesi dell'emergenza hanno fatto ritorno in Italia, ultimo su tutti, che concluderà domani l'isolamento domiciliare.

LEGGI ANCHE >>> Sassuolo, domattina la ripartenza | Le parole di Carnevali