CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ BARCELLONA / Nuova puntata della lunga telenovela Lautaro Martinez che si arricchisce di un altro colpo di scena che rimbalza dalla Spagna. In particolare è il quotidiano catalano 'Mundo Deportivo', vicino alle vicende di casa Barcellona, a rivelare il retroscena secondo cui, tentato dalla possibilità di giocare con Lionel Messi e dal progetto di ereditare il ruolo di Luis Suarez, il 'Toro' avrebbe deciso di dire 'no' alla proposta di rinnovo in arrivo dall'Inter.

La volontà del calciatore, si legge, è chiara: non ci sono ancora conferme sull'accordo col club, ma l'argentino vorrebbe volare al Barça. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

E l'Inter? La dirigenza nerazzurra sta facendo di tutto, da parte sua, per blindarlo. Sa di avere in rosa un potenziale crack e non intende cedere se non a cifre veramente fuori mercato. La prima proposta da 40 milioni di euro più tre o quattro contropartite tecniche, non a caso, è stata definita 'ridicola'. L'asticella, ribadisce il quotidiano, è stata fissata almeno a 90 milioni di euro cash più uno o due calciatori per portare la valutazione complessiva dell'affare oltre i 111 milioni di euro della clausola rescissoria presente nel contratto di Lautaro. Si prevede un lungo braccio di ferro.