Francia, stop ai campionati: il comunicato UFFICIALE della Federcalcio

FRANCIA CORONAVIRUS LIGUE 1 / Dopo che il Governo ha stabilito che il ritorno in campo non potrà avvenire prima di settembre, la Federcalcio francese ha preso atto della situazione e ha scelto di sospendere i campionati che sono sotto la propria giurisdizione: "Il Comitato Esecutivo della Federcalcio francese, riunitosi martedì 28 aprile a seguito dell'annuncio del piano di deconfinamento del Primo Ministro Édouard Philippe per la lotta contro l'epidemia di Covid-19, ha preso atto dell'impossibilità organizzare le partite e riprendere gli attuali campionati della stagione 2019-2020" si legge nella nota diramata".

Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, la Ligue 1 si ferma: le reazioni sui social

Questo significa stop al massimo campionato femminile e alla lega National, mentre per Ligue 1 e Ligue 2 si invita la LFP a "informare al più presto sulle conseguente sportive da trarre dall'attuale situazione per chiudere i campionati e avviare la ripresa delle attività per la stagione 2020 e 2021". Inoltre la Federazione avvisa che "sarà particolarmente attenta all'equità sportiva e alla fattibilità economica! delle decisioni che saranno prese.