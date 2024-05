Gasperini non ci sta e osserva: “Non mi pare che l’abbiano fatto”

Atalanta-Juventus, le parole di Gasperini nel post partita della finale di Coppa Italia contro i bianconeri. Le parole del tecnico nerazzurro

Non riesce alla sua Atalanta l’impresa di battere la Juventus e conquistare la Coppa Italia. Tuttavia, Gasperini non è parso affatto deluso della prestazione dei suoi ragazzi. Ecco quanto ribadito nel corso del suo ultimo intervento ai microfoni di Mediaset:

“Abbiamo affrontato un avversario che si è difeso molto bene. Non era facile, ma abbiamo condotto a lungo la gara. Abbiamo avuto delle occasioni che avrebbero potuto pareggiare la partita. Non credo che l’Atalanta abbia fatto una brutta partita; è stato un match equilibrato, non penso che il nostro avversario abbia fatto più di noi. Siamo dispiaciuti ma non così delusi. Abbiamo giocato la nostra gara, è stata una sconfitta di misura. Abbiamo obiettivi importanti; mercoledì abbiamo un’altra finale. Recupereremo Scamacca, mi dispiace però per l’assenza ci certi calciatori. Muovevamo la palla fino al limite dell’area: devo dire che l’assenza di Scamacca è stata sicuramente pesante. In questo tipo di partita ci avrebbe dato sicuramente qualcosa in più.

INTERPRETAZIONE DELLA GARA – “Non è facile aprire gli spazi a loro, soprattutto se non hai una fisicità con cui puoi controbattere a loro. Abbiamo avuto una pressione continua; purtroppo queste partite viaggiano molto sull’equilibrio. Ritengo che abbiamo fatto una buona gara al cospetto di una Juventus che ritengo comunque forte. Troppo esposta all’uno contro uno? Di situazioni così pericolose non mi pare che ne abbiano create”.