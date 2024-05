Allegri furibondo, rosso e proteste: il tecnico esplode contro l’arbitro nel recupero

Succede di tutto nel recupero di Atalanta-Juventus: esplode la rabbia di Allegri contro l’arbitro Maresca, espulso il tecnico bianconero

Attimi di tensione nel recupero di Atalanta-Juventus, finale di Coppa Italia in corso di svolgimento all’Olimpico di Roma.

Massimiliano Allegri è letteralmente esploso, sfogando tutta la sua rabbia contro l’arbitro Maresca. Il tecnico bianconero si è tolto la giacca come successo anche in altre occasioni, ma questa volta con ancora più veemenza. Allegri poi è andato faccia a faccia con il guardalinee, prima di essere espulso dal direttore di gara. L’allenatore della Juve ha continuato nelle sue proteste e si è diretto stavolta verso Maresca, con il pollice in su per contestare il cartellino rosso.

Allegri prima di uscire dal campo ha battibeccato anche con qualche spettatore in tribuna, sfogando così tutta la sua rabbia per un finale di partita ad alta tensione.