“Via, via”: giallo Allegri-Giuntoli prima della premiazione

Massimiliano Allegri furioso anche dopo il triplice fischio finale: il suo gesto fa nascere un giallo prima della premiazione

Vince la Juventus. Allegri alza la coppa Italia prima del sempre più probabile addio ai bianconeri e lo fa alla sua maniera.

Grande fase difensiva e soprattutto grandissima foga agonistica a bordocampo, con l’immancabile lancio della giacca nei minuti di recupero. Una furia il tecnico livornese che si fa espellere da Maresca, protestando in maniera veemente e prima di abbandonare il terreno di gioco va a cercare Rocchi in tribuna (“Dov’è Rocchi” la frase intercettata dalle telecamere).

Ma il triplice fischio non ha placato i bollenti spiriti di Allegri che anche nel momento dei festeggiamenti è apparso particolarmente nervoso. Alcuni immagini riprese dalle telecamere hanno, infatti, fatto nascere un piccolo giallo su un gesto che il tecnico rivolge non si capisce bene a chi.

Atalanta-Juventus, giallo Allegri-Giuntoli: cosa è successo

Il filmato mostra Allegri, particolarmente nervoso, mimare in un paio di occasioni il gesto di andare via.

A chi era rivolto il suo gesto? Difficile dirlo, anche se sui social impazzano le ipotesi. Una di queste vedrebbe Giuntoli come protagonista delle reazione del tecnico livornese: il dirigente bianconero è, infatti, nella direzione verso cui si rivolge Allegri quando mima il gesto di andare via.

Soltanto una ipotesi, ovviamente, quella che sta circolando sui social. Come un’ipotesi è quella che individuerebbe in Landucci il destinatario del gesto del tecnico . La certezza su chi avesse fatto arrabbiare ulteriormente un già furioso Allegri probabilmente non la si saprà mai. Resta la vittoria della Coppa Italia, un trofeo alzato al cielo dopo tre anni di digiuno. Forse il modo migliore per dirsi addio.