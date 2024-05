Allegri via dalla Juventus: “Lascio una squadra che ha vinto”

Massimiliano Allegri parla dopo la vittoria della Coppa Italia: le parole del tecnico livornese al termine di Juventus-Atalanta

Vittoria per chiudere il cerchio. La Juventus batte l’Atalanta, alza al cielo la Coppa Italia quello che potrebbe essere l’ultimo trofeo di Allegri in bianconero.

Il tecnico, protagonista nel finale con l’espulsione per proteste, nel post gara ha parlato così a ‘Mediaset’: “La Juventus è vincere e tutto si racchiude in questa frase. Sono molto contento per i ragazzi, hanno regalato una gioia alla società e ai tifosi”.

REAZIONE POST GARA – “Non è successo nulla: stavo festeggiando con la squadra e la curva. Rispetto la società e gli uomini: la Juventus è vincere, il resto non conta nulla. Volevo allontanare qualcuno? Assolutamente no: volevo festeggiare con i miei ragazzi che hanno fatto una stagione importante, dispiace per non essere riusciti a lottare per lo scudetto. Se l’anno prossimo non sarò il prossimo allenatore della Juventus, visto che mi danno fuori, lascio una squadra che ha vinto”.

FUTURO – “È diritto della società decidere se tenere un allenatore o cambiarlo. Per me era una serata importante, era finale e io in carriera ne ho giocato abbastanza e mi sono divertito. Stasera mi sono divertito, si vive per questi eventi e spero di viverne altri nella mia carriera”.

GRUPPO – “Sono contento per i ragazzi. Si è creato un bel gruppo. Dopo la sconfitta con l’Inter ci sono stati tre mesi difficili però abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi: qualificazione in Champions e coppa Italia”.

RIVINCITA – “È questione di rispetto, comportamenti e valutazioni. Sono contento di far parte di questa società, deve ringraziare per la possibilità di vincere tanti trofei. Stasera si festeggia, ma da domani la Juventus deve ricominciare a lavorare”.