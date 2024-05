Atalanta-Juve, ansia per il capitano: il capitano esce in lacrime

C’è grande preoccupazione in casa Atalanta per le condizioni di De Roon, che si è infortunato in un contrasto con Vlahovic

All’Olimpico la finale tra Atalanta e Juve è diventata intensissima, non particolarmente spettacolare ma sicuramente intensa. Anche a livello agonistico e tra le due panchine, che sentono in maniera particolare il match. Prima l’episodio del giallo non dato a Pasalic che ha fatto scattare la panchina bianconera, Landucci in pole, con Allegri a parlare col IV Uomo.

Gasperini ha cambiato invece tantissimo, terminando addirittura tutte e cinque le sostituzioni. Quattro sono state di natura tecnica, all’intervallo con Toure per De Ketelaere e la triade Miranchuk-Hateboer-Scalvini. L’ultima, però, il tecnico della Dea è stato costretto a effettuarla per l’infortunio di Marten De Roon. Il capitano degli orobici ha giocato stasera in difesa sul centro-sinistra, per poi cambiare lato proprio con il triplice cambio di Gasp. E l’olandese è stato bravissimo a salvare su Vlahovic su un contropiede potenzialmente mortifero. Ma nella stessa occasione, in contrasto con il serbo, De Roon si è fatto male, forse in maniera pesante. Da subito il classe ’91 si è messo le mani sul volto, ma al volto non ha ricevuto nessun colpo. I compagni sono andati subito a sincerarsi delle sue condizioni e hanno immediatamente chiesto il cambio. Non è chiaro che tipo di movimento abbia effettuato De Roon, che però è uscito con le mani e la maglia sul volto, quasi in lacrime. Una scena che non fa sicuramente ben sperare. Soprattutto in vista della finale di Dublino tra una settimana.