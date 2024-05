PAGELLE E TABELLINO ATALANTA-JUVE 0-1: Vlahovic trascinatore, Allegri lascia da vincitore

Le pagelle e il tabellino della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus: Vlahovic trascinatore, Allegri il vincente

15 punti nelle ultime 15 partite contro 30 punti nelle ultime 15, 2 vittorie in due mesi e mezzo contro 9 vittorie in due mesi e mezzo. E però questo è una finale, questa è tutta un’altra storia. La Juventus scende in campo fin da subito con il vestito delle migliori occasioni, una Vecchia Signora che si fa Dea nella partita con in palio un trofeo.

E allora bastono 5′ per trovare il gol del vantaggio, con una bella imbucata di Cambiaso e Dusan Vlahovic che non perdona l’errore di lettura della difesa bergamasca. Il serbo segna un gol pesantissimo. Nella prima frazione di gioco la Juventus ha dominato mentalmente e tatticamente l’Atalanta, un fatto normale per la storia delle due compagini, ma straordinario per quanto si è visto in stagione. Il secondo tempo è una lunga battaglia, che però non cambia l’inerzia: la Juventus di Allegri merita il trofeo più della squadra di Gasperini e alla fine si prende la coppa. Max lascia da vincitore, furioso e espulso da Maresca non sa più cosa togliersi di dosso, ma dovrà anche fare spazio per un trofeo in più da mettere in bacheca.

TOP:

Vlahovic 9: una prestazione da 9 da parte del numero 9. Segna subito alla prima occasione e indirizza la partita, poi entra in fiducia e non sbaglia niente. Lotta, pulisce palloni, aiuta la squadra a salire e trascina la Juventus verso la conquista del primo trofeo dell’Allegri-bis. Partita da campione vero.

Cambiaso 7: Un assist e mezzo, considerando il gol annullato per un fuorigioco millimetrico di Vlahovic. Ancora una volta si conferma una certezza, un ragazzo di rara intelligenza, che si mette al servizio della squadra. Il futuro della Juventus passa inevitabilmente da lui.

FLOP:

Hien 4.5: Buca subito l’uscita su Vlahovic e viene punito. Da quel momento entra in confusione e non riesce più ad entrare in partita, costringendo Gasperini a sostituirlo e a cambiare in difesa. Si spegne nella serata più importante.

De Ketelaere 5: Poteva essere un’arma in più, l’uomo in grado di non dare riferimenti offensivi alla Juventus e di scardinare la retroguardia di Allegri. E, invece, si rende protagonista di una prestazione evanescente, ricordando più il CDK in rossonero che quello che ci ha deliziati a Bergamo.

ATALANTA:

Carnesecchi: 6

Hien: 4.5 (59′ Scalvini 6)

Djimsiti: 5

De Roon: 6.5 (65′ Toloi 6)

Zappacosta: 5.5 (59′ Hateboer 5.5)

Pasalic: 5.5 (59′ Miranchuk 6)

Ederson: 6

Ruggeri: 5.5

Koopmeiners: 5.5

Lookman: 6.5

De Ketelaere: 5 (46′ El Bilal Toure 5.5)

All. Gian Piero Gasperini: 5

JUVENTUS:

Perin: 6

Gatti: 6

Bremer: 6.5

Danilo: 6.5

Cambiaso: 7

McKennie: 5.5

Nicolussi Caviglia: 7 (62′ Miretti

Rabiot: 6

Iling Junior: 6

Vlahovic: 9

Chiesa: 6 (70′ Yildiz

All. Massimiliano Allegri: 7.5

Arbitro Maresca: 5

IL TABELLINO

Atalanta-Juventus 0-1: 5′ Vlahovic