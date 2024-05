Allegri show anche in conferenza: “Mi hanno già esonerato? Ho parlato con Elkann”

Massimiliano Allegri protagonista in campo e fuori nel trionfo in Coppa Italia contro l’Atalanta: le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore della Juventus

Finale ad alta tensione per Massimiliano Allegri, che esplode contro Maresca e viene espulso nel recupero della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Nervoso, scosso e teso l’allenatore bianconero, anche prima della premiazione e dell’abbraccio con i suoi giocatori, che lo hanno portato in trionfo. Protagonista in campo e fuori, Allegri riporta un trofeo nella bacheca della ‘Vecchia Signora’ dopo tre anni e conquista la quinta Coppa Italia: un record tra gli allenatori. Il tecnico livornese si presenta bello carico anche in conferenza stampa: “Devo ringraziare solamente i giocatori, hanno regalato a me e alla società una bella vittoria. Cos’è successo con Giuntoli? Sono fortunato, nella mia carriera ho allenato grandi squadre. La Juventus è vincere e stasera l’abbiamo fatto“.

Allegri dopo il trionfo in Coppa Italia: “Non ho perso il controllo”

Sul confronto con John Elkann e la proprietà a fine partita: “Ho parlato con la società, mi ha fatto molto piacere vedere l’ingegnere Elkann e che sia stato vicino alla squadra. Non devono ringraziare me, ma solo i giocatori che hanno fatto una partita straordinaria e sono molto felice“, risponde alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it.

La battuta sul futuro: “Mi hanno già esonerato? (ride, ndr) Questa squadra ha un’ottima base. Il presidente Agnelli mi aveva chiesto sostenibilità e competitività: stasera abbiamo vinto e siamo molto contenti. Rivincite? Dalle scarpe non mi tolgo nulla perché ho i gommini del campo e li tolgo poi a casa. L’emozione di un trofeo è sempre unica: stasera c’era stadio meraviglioso e due belle tifoserie. Fortunatamente abbiamo vinto noi ed è la cosa più bella”. Infine sulla reazione e l’esplosione nel finale: “Lo spogliarello? Vi è piaciuto? L’importante è divertirsi. Non ho perso il controllo, Tutto normale”.