CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY SARR NIZZA / Malang Sarr è una delle opportunità del prossimo calciomercato. Il difensore centrale, che il 23 gennaio ha compiuto 21 anni, andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Il suo futuro è lontano dal Nizza e quasi certamente dalla Francia. Sul calciatore transalpino - come riporta 'Le10Sport' - c'è l'interesse anche del Napoli.

Gli azzurri sono alle prese con il possibile addio di Koulibaly.

Per il calciatore sembra essere arrivato il momento per partire - destinazione- e il nome di Malang Sarr potrebbe davvero essere quello giusto per sostituirlo. Ma la concorrenza per il classe 1999 non manca. Su di lui, infatti, si registra l'interesse anche di diversi club inglesi ma soprattutto di, sempre molto attenti ai giovani.

