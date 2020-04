Calciomercato Lazio, fissato il prezzo di Coates

CALCIOMERCATO LAZIO COATES SPORTING - La Lazio pensa a tornare in campo per cercare di vincere lo Scudetto. Ma, nel frattempo, guarda anche al futuro e al calciomercato.

Per rinforzare la difesa, il club biancoceleste starebbe pensando a Sebastian Coates , 29enne difensore centrale delloClub de Portugal. Per il Nazionale uruguaiano, sotto contratto fino al 2023, il club portoghese avrebbe fissato, riporta 'A Bola', il prezzo di partenza del cartellino: 15 milioni di euro. Una cifra importante per un calciatore dalla grande esperienza internazionale, viste anche le sue precedenti esperienze incon