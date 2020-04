Calciomercato Inter, futuro Mertens: scelta chiara del belga

CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS INTER FUTURO / Dries Mertens è una delle occasioni più ghiotte che presenterà il calciomercato il prossimo primo luglio. L'attaccante belga ha un contratto in scadenza il 30 giugno, un contratto che ancora oggi non è stato rinnovato. Sono tantissime le squadre che fiutano l'occasione: in primis l'Inter, che deve fare i conti con l'addio certo di Sanchez e quello probabile di Lautaro Martinez.

Il belga piace parecchio anche allama soprattutto all'estero dove ci stanno pensando

Dalla Francia però arrivano degli aggiornamenti in merito alla situazione legata al futuro di Mertens: secondo quanto riporta 'Le10Sport' nessuna delle squadre citate avrebbe presentato un'offerta concreta al calciatore. Il suo entourage non avrebbe avuto alcun tipo di contatto e la priorità sembra essere ancora quella di prolungare il proprio contratto con il Napoli.

