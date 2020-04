CALCIOMERCATO ATLETICO MADRID SIMEONE ALLEGRI / La crisi economica che erediteremo dall’emergenza COVID-19 rivoluzionerà anche il mondo del calcio, rompendo equilibri che fino a qualche mese fa sembravano intoccabili. La storia d’amore tra Atletico Madrid e Diego Simeone potrebbe subire un forte scossone, per esempio. L'argentino è l'allenatore più pagato al mondo, ma i suoi 22 milioni di euro netti stanno per diventare un lusso che i Colchoneros rischiano di non potersi più permettere.

Il club madrileno calcola di perdere circa 80 milioni di euro nei prossimi mesi e, se dovesse restar fuori dalla prossima Champions League, la cifra salirebbe ulteriormente.

La soluzione, quindi, è rivedere al ribasso i suoi stipendi più onerosi: serve un nuovo accordo col Cholo.

Calciomercato Atletico Madrid, piace Allegri per il dopo Simeone

Le parti ne parleranno nei prossimi mesi, ma se la negoziazione non dovesse andare a buon fine, l'Atletico ha già pronta un'’importante alternativa. Si tratta di Massimiliano Allegri: secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, tra la dirigenza spagnola e l'entourage del tecnico ci sono stati già diversi contatti.

Il profilo dell'ex bianconero piace ai rojiblancos dal punto di vista personale, tattico ed economico, visto che costerebbe alle loro casse più o meno la metà di Simeone. Al Wanda Metropolitano, per ora, nessuno considera conclusa l'avventura del Cholo, ma se le difficoltà di questi mesi dovessero portare ad un clamoroso divorzio, servirebbe una lista di nomi affidabili e disponibili. Massimiliano Allegri è uno di quelli in cima.

