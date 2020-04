Calciomercato, il clamoroso piano di Neymar che condiziona anche l'Inter

CALCIOMERCATO NEYMAR / Vero che il Barcellona resta fortemente interessato e non perde di vista Lautaro Martinez, ma dopo giorni di pressing costante anche in Spagna hanno cambiato rotta segnalando che nelle idee del club blaugrana il vero colpo prioritario rimane Neymar. Sfiorato un anno fa, il clamoroso ritorno è un'opzione valida per la prossima estate che sarà rivoluzionata dalla crisi post-Coronavirus.

E lo stesso giocatore è pronto a scendere in campo in maniera importante per farlo accadere. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Juventus e Inter su Arthur: la scelta del giocatore – Ultime CM.IT

Secondo quanto scrive 'Sport' infatti, Neymar è atteso in Francia l'11 maggio per la ripresa degli allenamenti e, contestualmente, discutere col club il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Il brasiliano però, riferisce il quotidiano catalano, ha intenzione di rifiutare la proposta di rinnovo mettendo alle strette il Psg che rischia di vedersi costretto a cedere anche a cifre molto inferiori nella prossima finestra di mercato. Il Barcellona, da parte sua, è pronto ad andare all'assalto, ma non ai 170-180 milioni di euro di cui si è parlato. L'obiettivo sarebbe addirittura quello di azzerare l'esborso cash inserendo diverse contropartite tecniche nell'affare, visto anche che a Parigi ci si prepara ad una rivoluzione con tanti calciatori in partenza. L'Inter osserva interessata, consapevole che con un Neymar in più, il Barça non avrebbe risorse a sufficienza per il colpo Lautaro.