CALCIOMERCATO INTER SEMEDO BARCELLONA JUVENTUS - Chi vorrà Nelson Semedo, dovrà essere pronto a mettere sul piatto una cifra importante. Il 26enne terzino destro del Barcellona, viene accostato a diversi club in vista della prossima stagione: Inter e Juventus in Italia, Manchester City in Inghilterra.

In particolare, nei giorni scorsi si è parlato addirittura di una manifestazione ufficiale di interesse per il portoghese da parte del club di, a prescindere dall'affare. Adesso, riporta 'Sport', pare che il Barça abbia fissato il prezzo per privarsi del giocatore nella prossima sessione di calciomercato : 45 milioni di euro. Le trattative tra la società e il suo agente, Jorge, per il prolungamento contrattuale si sono interrotte a causa dell' emergenza coronavirus , ma potente procuratore sarebbe pronto a portare al club catalano offerte di livello per il suo assistito, in scadenza nel giugno 2022. Attenzione anche al possibile assalto del, conin uscita.