CALCIOMERCATO MILAN PIOLI / La conferma in panchina di Stefano Pioli è un'ipotesi sempre più realistica per il Milan.

Stando a 'La Gazzetta dello Sport' sarebbero in risalita le quotazioni del tecnico di Parma per guidare la squadra rossonera anche nella prossima stagione.

L'emergenza coronavirus avrebbe cambiato le carte in tavola all'interno della dirigenza milanista con Rangnick, il preferito dall'Ad Gazidis, che vista la situazione e l'accavallamento tra questa e la prossima stagione non avrebbe il tempo materiale per adattare alla squadra il proprio credo calcistico. Pioli inoltre per la sua praticità e il rapporto con lo spogliatoio avrebbe riscosso consensi all'interno della società, guadagnandosi anche la fiducia di Ibrahimovic indipendentemente dal futuro dello svedese.

Calciomercato Milan, Pioli spera nella riconferma

Il Milan starebbe entrando così nell'ordine di idee di rinviare l'ennesima rivoluzione e confermare Pioli, che conserva quindi chances concrete di restare in sella nonostante i rumors su Rangnick, Emery e Marcelino. L'allenatore ex Fiorentina accetterebbe anche di lavorare con un budget più ridotto, senza chiedere particolare garanzie nella prossima finestra di mercato.