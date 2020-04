CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS TONALI ULTIME / La prossima sarà con ogni probabilità l'estate dell'addio di Sandro Tonali al Brescia per il grande salto in un top club e la corsa al gioiello del club lombardo si sta trasformando in un intenso testa a testa senza esclusione di colpi. Attardato il Milan, che non sembra avere a disposizione le risorse economiche per competere, Inter e Juventus sono le due società che più di tutte le altre si stanno avvicinando al grande colpo. Sul piatto offerte che, tra parte cash e contropartite, dovrebbero arrivare attorno ai 40-45 milioni di euro.

Anche il presidente Cellino, sempre abilissime ad alimentare aste, alla fine dovrà cedere al nuovo mercato post-Coronavirus abbassando le proprie pretese che partivano da quota 50 milioni. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

L'Inter, scrive il 'Corriere dello Sport', si sta portando in pole position. Merito soprattutto del progetto tecnico presentato al calciatore: la scelta di Tonali sarà decisiva per definire la sua prossima destinazione e il club nerazzurro gli garantisce un ruolo da protagonista fin da subito, cosa più complicata da ottenere a Torino. Per la zampata finale però, scrive il quotidiano romano, la dirigenza interista potrebbe aver bisogno di un sacrificio importante come può essere Marcelo Brozovic, negli ultimi giorni accostato con insistenza al Liverpool. Anche se sul tavolo balla anche una proposta di rinnovo per il croato.

