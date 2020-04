CALCIOMERCATO HIGUAIN LAUTARO ICARDI BELOTTI MILIK / Il calcio è ancora fermo a causa della diffusione del Coronavirus. Nonostante il blocco delle diverse competizioni calcistiche, le società professionistiche sono al lavoro per cercare di non farsi trovare impreparate in vista della prossima stagione, momento in cui cercheranno di presentarsi con un organico competitivo. Per questo motivo, il calciomercato estivo si preannuncia essere decisamente scoppiettante, vista la presenza di alcune situazioni che andranno monitorate nei prossimi giorni. A tal proposito sono diversi i bomber che potrebbero vedere presto cambiare il rispettivo futuro: da Icardi a Higuain, passando Lautaro Martinez, Milik e Belotti. Ecco i possibili scenari.

Calciomercato Inter, rebus Icardi e Lautaro. Juventus, le ultime sulla questione Higuain

La prossima estate di mercato potrebbe essere decisamente calda per l'Inter, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Alcune situazioni infatti sono già al vaglio della dirigenza, vista l’importanza dei nomi in ballo. Una di queste è sicuramente quella legata al futuro di Mauro Icardi, attualmente in prestito al PSG. Non è detto infatti che l’argentino continuerà a indossare la maglia dei parigini anche l’anno prossimo: ecco quindi che il suo destino potrebbe rivederlo in Italia ma non necessariamente in nerazzurro. La Juventus, già in passato sulle sue tracce, sta studiando la situazione, pronta ad approfittare di un’eventuale svalutazione dei cartellini per strapparlo ai nerazzurri a prezzo di saldo. Oltre a quello dell’ex capitano, anche il futuro di Lautaro Martinez appare non esente da possibili colpi di scena. Il classe ’97 è finito nel mirino del Barcellona, club intenzionato a ringiovanire il proprio parco attaccanti. Marotta, dal canto suo, sta studiando alcune possibili mosse per non farsi trovare impreparato in caso di divorzio dal proprio numero 10: oltre alla difficile pista riguardante Griezmann, non è da escludere un’accelerata per Moise Kean, la cui permanenza all’Everton non appare assicurata.

In casa Juventus è nuovamente Higuain a far parlare di sé. Il centravanti è tornato in Argentina a causa dei timori per la diffusione in Italia del Coronavirus.

La situazione, al momento tranquilla, potrebbe infiammarsi qualora, in presenza di una convocazione ufficiale da parte della dirigenza bianconera, l’attaccante decidesse di non tornare in Italia. In quel caso infatti lapotrebbe procedere alla rescissione contrattuale per inadempienza grave del suo tesserato, lasciando quest’ultimo libero di accasarsi altrove. Va però precisato che, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it , l'attaccante non ha al momento fatto pervenire richieste particolari al proprio club. Quanto alle operazioni in entrata la Vecchia Signora sta studiando alcuni possibili grandi colpi. Uno di questi porta il nome di Harry Kane : il centravanti non è sicuro di rimanere ancora ale potrebbe cambiare casacca in estate. A far concorrenza ai bianconeri ci sono però anche altri club, tra cui spicca il

Calciomercato Milan, porte girevoli in attacco: idea Milik. Napoli, Belotti nome caldo

Oltre a Juventus e Inter, anche il Milan sta compiendo valutazioni in merito alle strategie da adottare in vista del prossimo anno. In attacco molto dipenderà dal futuro di Ibrahimovic, che sta riflettendo se continuare o meno la sua avventura in rossonero anche nel prossimo campionato. In caso di divorzio, non è da escludere una pesante virata del Diavolo su Milik, finito nel mirino anche di nerazzurri e bianconeri. Il polacco quindi sarà probabilmente uno dei protagonisti di questi giorni: il suo futuro infatti andrà valutato con attenzione. Il Napoli, dal canto suo, non sembra intenzionato a volerne fare a meno così facilmente, tant’è che non vanno esclusi possibili colpi di scena per quanto riguarda il rinnovo. In ottica partenopea, un nome caldo in entrata è quello del ‘Gallo’ Belotti, sebbene l’ostacolo principale di tale trattativa rimanga l’alta valutazione economica del presidente Cairo, poco propenso a fare sconti.

