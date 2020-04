Calciomercato Inter, Mancini: "Messi, Moratti c'avrebbe provato. Vogliamo l'Europeo"

MANCINI EUROPEO INTER / Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'Sportmediaset', analizzando l'attuale situazione del paese in piena emergenza coronavirus e non solo: "Dovevamo essere più pronti, spero tutto ritorni come prima e si torni a giocare al più presto. Il calcio è un fenomeno sociale molto importante".

EUROPEO - "Le altre nazionali possono migliorare con un anno in più, ma possiamo farlo anche noi. Siamo una delle più giovani, può farci bene. Abbiamo una squadra forte che potrà lottare per vincere: sarebbe magnifico e possiamo farcela".

ZANIOLO - "Crescerà quest'anno, credo che la sua posizione ideale sia da mezzala, poi sa adattarsi bene anche da esterno destro".

TONALI - "Ha grande personalità, se andasse via da Brescia troverebbe comunque spazio anche in un altro club: ha qualità, tecnica e forza. Ha solo bisogno di un po' d'esperienza in più".

DE ROSSI - "Credo che in questi mesi conseguirà il patentino.

C'era la possibilità di lavorare insieme, ma ha voluto giustamente provare un'esperienza diversa. Vedremo".

SERIE A - "Può accadere di tutto: la Juve è favorita, ma oltre la Lazio anche Inter e Atalanta potrebbero rientrare in corsa. Con uno stop così lungo tutto può cambiare".

BALOTELLI - "Se penserà solo al calcio e farà ciò che deve, le porte sono aperte per lui come per tanti altri". MESSI - "Se fosse rimasto presidente dell'Inter, Moratti ci avrebbe provato senz'altro, come fece con Ronaldo".

IBRAHIMOVIC - "Zlatan lo metto sullo stesso piano di Messi e Cristiano. Anche quest'anno ha fatto bene, ma non so cosa accadrà in futuro".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, big verso 'blindatura' | Raiola al lavoro

Emergenza Coronavirus, Arcuri: "Più morti della guerra. Così si riparte"