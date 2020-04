DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / Pasqua e Pasquetta sono state quest'anno davvero insolite con controlli serrati in tutta Italia per evitare fughe dalle città ed assembramenti. Tutto mentre dagli ultimi bollettini diramati dalla Protezione Civile arrivano nuovamente segnali positivi sul Coronavirus, con decessi e ricoveri in terapia intensiva nuovamente in calo. E per gli esperti si tratta ormai di "un trend affidabile".

Nel mondo del calcio, intanto, si studia il ritorno agli allenamenti dal 4 maggio in vista di un'ottimista ripresa nell'ultimo weekend dello stesso mese o al più tardi il 6 giugno,per ulteriori aggiornamenti.segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'e il mondo.

LIVE

11.26 - Victor Montagliani (vice-pres.FIFA): "Gare internazionali potrebbero non partire prima del 2021".

9.30 - In Francia scuole e attività produttive ripartiranno l'11 maggio come ha comunicato il presidente francese Emmanuel Macron. Mentre i confini con i paesi extraeuropei resteranno chiusi fino a nuove disposizioni. Stando agli ultimi dati, la Francia sfiora le 15 mila vittime: 574 solo nelle ultime 24 ore.

8.45 - Sanificazione, ritiro, tamponi e spogliatoi: tutto quello che c'è da sapere sulla ripresa della Serie A