CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO REAL / Non si arrestano dalla Spagna le voci in merito ad un possibile e clamoroso ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid.

I rapporti con il club blanco esarebbero nuovamente cordiali, con la società spagnola che resterebbe alla finestra sulla situazione di CR7 in caso di divorzio anticipato dallarispetto al contratto in scadenza nel 2022.

Un eventuale riapprodo del cinque volte Pallone d'oro a Madrid non sarebbe impossibile come riporta il 'Mundo Deportivo' e il blitz del portoghese al 'Bernabeu' in occasione dell'ultimo Clasico tra Real e Barcellona sarebbe un segnale di riavvicinamento importante con l'ambiente merengue. Florentino Perez sarebbe disposto a riportare Ronaldo a Valdebebas e in questo scenario troverebbe anche l'appoggio di Zidane, che non chiuderebbe al ritorno dell'attuale attaccante della Juve.

Calciomercato Juventus, Zidane apre al ritorno di Ronaldo

'Zizou' sarebbe infatti felice di riaccogliere un fuoriclasse del calibro di CR7 nel proprio scacchiere tattico, con il francese che dal 2016 al 2018 ha conquistato tre Champions League consecutive sulla panchina del Real con Cristiano in campo. Un addio di Ronaldo già questa estate alla Juventus, però, appare al momento molto difficile.