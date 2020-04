Calciomercato Inter, provocazione dalla Spagna | Scambio Lautaro-Messi

CALCIOMERCATO INTER MESSI LAUTARO BARCELLONA / L'asse tra Inter e Barcellona si fa sempre più incandescente. Non è un mistero che i blaugrana abbiano da tempo messo nel mirino Lautaro Martinez per la prossima stagione, in modo tale da inserire al centro del proprio attacco il perfetto erede di Luis Suarez.

Strappare l'argentino ai nerazzurri non sarà però affatto semplice ed anzi l'ex presidente Massimo Moratti questa mattina ha lanciato la clamorosa provocazione avvicinando al contrario Leoproprio all'Inter. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Inter, scambio Lautaro-Messi: ipotesi dalla Spagna

Secondo quanto sottolineato dal catalano 'Sport' quella di Moratti su Messi non è nient'altro che una provocazione in quanto appare quasi impossibile una separazione tra il Barça e il sei volte Pallone d'oro. Eppure lo stesso giornale spagnolo fa notare come il mercato come lo conoscevamo è destinato a cambiare al termine dell'emergenza e per questo motivo potrebbero diventare importanti anche gli scambi tra grandi campioni, in modo tale da non stoppare i movimenti delle stelle. In tal senso si andrebbe ad inserire un provocatorio scambio tra Messi e Lautaro. 'Sport' conclude evidenziando come solo il tempo ci dirà se l'Inter proporrà seriamente questa opzione al Barça.

