CORONAVIRUS BELGIO BRUGES / Il Club Brugge è campione del Belgio: la ratificazione ci sarà tra due settimane (assemblea prevista per il 15 aprile) ma la decisione è stata ratificata oggi da parte del Consiglio di Amministrazione della Pro League.

Considerata l'attuale situazione di emergenza sanitaria, il fatto che "è altamente improbabile che le partite con il pubblico vengano giocate prima del 30 giugno", che non si sa quando si potranno riprendere gli allenamenti e che "una ripresa della competizione non eviterebbe in alcun modo i rischi per la salute di giocatori, dipendenti e chiunque sia coinvolto nell'organizzazione della competizione", oltre al fatto che un eventuale contagio di un calciatore o un appartenente una squadra influenzerebbe il percorso sportivo, il Consiglio di amministrazione ha deciso che "non è auspicabile continuare la competizione dopo il 30 giugno. Alla luce di quanto precede, il Consiglio di amministrazione ha formulato un consiglio unanime all'assemblea generale di non riprendere le competizioni della stagione 2019 -2020 e di accettare l'attuale classifica come finale". Inoltre è stato istituito un gruppo di lavoro che si occuperà dei problemi sportivi e delle implicazioni finanziarie che questa decisione comporterà. Lo stesso gruppo di lavoro analizzerà le ipotesi sue il ritorno della finale della Proximus League. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Emergenza Coronavirus | Serie A: idea clamorosa della FIGC

Il Club Brugge diventa quindi campione di Belgio: la squadra era prima in classifica con 15 punti di vantaggio sul Gent secondo, ad un turno dalla fine della stagione regolare. Il campionato prevede poi un girone finale per l'assegnazione del titolo con le prime sei squadre in classifica che partono con la metà dei punti maturati.