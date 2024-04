PAGELLE E TABELLINO MILAN-INTER 1-2 | Thuram gol scudetto, disastro Adli

Ecco le pagelle e i voti di Milan-Inter, match delle ore 20.45, valevole per la trentatreesima giornata di Serie A

L’Inter porta a casa la vittoria e festeggia lo Scudetto grazie ad una rete per tempo. La partita di San Siro si sblocca subito, su azione di corner è Acerbi a portare in vantaggio l‘Inter di Simone Inzaghi. La  ripresa si apre con il raddoppio firmato da Thuram che batte dal limite dell’area Maignan. Tomori a dieci dalla fine riapre la partita, ma poi arrivano solo cartellini rossi.

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 5

Calabria 5

Gabbia 5

Tomori 6

Hernández 4

FLOP Adli 4 – La grinta non gli manca, ma stasera è l’unica che mostra in campo. Poi tanti errori anche balli, con la palla tra i piedi. Non è esente da colpe in occasione del primo gol. Da sempre la sensazione dei essere troppo lento e compassato. Dal 68′ Bennacer 5

Reijnders 5 – Dal 51′ Giroud 5,5

Musah 5,5 – Dal 78′ Okafor 6

Loftus-Cheek 5 – Dal 68′ Chukwueze 5,5

Pulisic 4,5

Leao 5

All. Pioli 4

INTER

Sommer 7

Pavard 7,5

Acerbi 7

Bastoni 6,5

Darmian 6 – Dall’83’ Dumfries 4

Barella 7 – Dal 77′ Frattesi 6

Çalhanoğlu 6 – Dall’83’ Asllani s.v.

Mkhitaryan 7

Dimarco 6 – Dal 78′ Carlos 6

TOP Thuram 8 – Come all’andata si rende protagonista di un super gol. Stavolta c’è anche la complicità del suo connazionale tra i pali, ma la rete è d’altra scuola. Stasera è lui l’uomo in più in avanti per la squadra di Simone Inzaghi, viste le polveri bagnate di Lautaro, spesso impreciso.

Martínez 5,5

All. Inzaghi 7

TABELLINO

MILAN-INTER 1-2

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Hernández; Adli, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Pulisic; Leão. A disp.: Nava, Sportiello; Caldara, Florenzi, Terracciano; Bennacer; Chukwueze, Giroud, Jović, Okafor. All.: Pioli.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martínez. A disp.: Audero, Di Gennaro; Bisseck, Buchanan, Carlos Augusto, Cuadrado, de Vrij, Dumfries; Asllani, Frattesi, Klaassen, Sensi; Arnautović, Sánchez. All.: Inzaghi.

Arbitro: Colombo di Como.

GOL: 16′ Acerbi (I), 49′ Thuram (I), 80′ Tomori (M), 90′ Gabbia (M), 91′ Tomori (M)

AMMONITI: 22′ Barella (I), 31′ Lautaro (I) 37′ Hernandez (M),

ESPULSI: Theo Hernandez (M), Dumfries (I) e Calabria (M)