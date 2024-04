Moratti sta con Zhang, l’annuncio: “Debiti? Giusto rinviare le scadenze”

Moratti sta con Zhang, l’annuncio dell’ex presidente dell’Inter: “I debiti? Giusto rinviare le scadenze”. Il commento

Steven Zhang, nei giorni dello Scudetto e dei festeggiamenti per la seconda stella, è al lavoro per tenersi l’Inter e trovare la soluzione definitiva per il rifinanziamento del prestito di Oaktree, da circa 380 milioni di euro entro il 20 maggio.

In un’intervista rilasciata a ‘Il Giornale’, l’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti ha detto la sua sulla situazione societaria del club: “Tutte le squadre non stanno benissimo da un punto di vista finanziario ed economico. Tutte lottano con i debiti. Non conosco l’operazione, ma demandare il limite con una Champions League così ricca come quella che ci aspetta potrebbe dare la possibilità di superare il problema”. “Zhang assente? Non credo faccia apposta a stare via, fosse per lui sarebbe qui”, ha aggiunto Moratti.

L’ex patron nerazzurro sta con l’attuale presidente dell’Inter. E su debiti e nuovo fondo aggiunge: “Nell’Inter il problema ha una portata minore. Perché è vero che si affida a un fondo per il debito, ma il presidente e la famiglia ci sono”.

“Poi, come successe ad esempio con Elliott, puoi non sapere quanto durerà la gestione. – ha concluso Moratti – Se i fondi spersonalizzano il calcio? È il grosso rischio che si corre, ma bisogna abituarsi”. Si attendono ora nuovi sviluppi in casa nerazzurra.