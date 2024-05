UFFICIALE, siglato l’accordo biennale: ha già firmato il contratto

Il calciatore ha firmato un accordo biennale e si è legato ufficialmente al club: ormai non ci sono più dubbi

Siamo agli ultimi atti di una stagione che sta regalando tante emozioni, positive e negative, ai tifosi italiani. Poi ci sarà da pensare al calciomercato e la prossima sessione estiva, nonostante non ci siano tanti fondi per i nostri club, soprattutto rispetto a quanto accade all’estero.

Molti colpi sono ancora in programmazione, ma questo è il tempo di definire alcune strategie, soprattutto attraverso gli addii a zero, per chi termina il precedente accordo, e soprattutto con i rinnovi. È così ad alti livelli, ma anche nelle categorie minori, tra i Dilettanti. Lo dimostra quanto è avvenuto nelle ultime ore all‘ASD Seravezza Pozzi Calcio. Il club è riuscito a ottenere la firma del contratto da un calciatore che sta ormai diventando un simbolo del club.

Serie D, rinnovo ufficiale per il Seravezza: Lagomarsini ha firmato

Ettore Lagomarsini, con soddisfazioni di tutte le parti in causa, ha firmato un nuovo accordo biennale con il suo attuale club. È arrivata anche l’ufficialità del rinnovo con un comunicato ufficiale da parte del Seravezza, con la società che si è detta “lieta di annunciare la conferma di un’altra colonna della nostra squadra“.

Si tratterà, infatti, del quarto anno consecutivo in cui il ragazzo vestirà quella maglia, ormai diventato un idolo per i tifosi e un simbolo per le ambizioni della rosa. È stato un passo importante, dunque, per il Seravezza e per i suoi supporters, soprattutto in vista della prossima stagione.