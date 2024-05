“Accordo con Thiago Motta”: annuncio dopo la Champions

Thiago Motta sempre più protagonista in campo e sul mercato, accordo con il tecnico e annuncio che avverrà a breve

Un piccolo grande capolavoro, quello compiuto da Thiago Motta e dal Bologna, vicinissimi a tagliare lo storico traguardo del piazzamento in Champions League. I rossoblù hanno messo un altro mattone fondamentale con la vittoria di ieri per 2-0 in casa del Napoli e adesso cullano gli eventuali festeggiamenti possibili già in serata: se la Roma non dovesse vincere a Bergamo contro l’Atalanta, la qualificazione sarebbe cosa fatta a livello aritmetico.

Un risultato che sarebbe straordinario per l’ambiente felsineo. Ma con il tecnico che dopo averlo messo a segno, potrebbe lasciare la panchina bolognese. Thiago Motta vorrebbe essere messo al centro del progetto degli emiliani, ma i piani della società sembrano essere diversi in questo momento. Così, stando a ‘Sky Sport’, se le cose non dovessero cambiare, con i colloqui decisivi previsti a raggiungimento dell’obiettivo e dunque piuttosto a breve, l’allenatore sarebbe pronto a tradurre nella pratica l’intesa verbale esistente da tempo con la Juventus, dove invece Cristiano Giuntoli sarebbe prontissimo a incentrare su di lui il nuovo ciclo. E chissà che l’occasione per suggellare il tutto, per un ideale passaggio di consegne, non possa essere il match del ‘Dall’Ara’ tra il Bologna e i bianconeri di lunedì 20 maggio, che entrambe potrebbero affrontare da già qualificate alla Champions. Manca davvero poco, dunque, alla fumata bianca, in un verso o nell’altro.