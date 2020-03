CALCIOMERCATO JUVENTUS BAYERN MONACO NEUER / Non c'è ancora una schiarita tra il Bayern Monaco e Neuer per il rinnovo di contratto: il portiere è in scadenza nel 2021 e i discorsi per il prolungamento stentano a decollare. Come riprta al 'Bild' il problema principale sarebbe rappresentato dalla durata del contratto con le parti molto distanti: il club tedesco proporrebbe un rinnovo fino a giugno 2023, mentre l'estremo difensore pone come scadenza il 2025, quando avrà compiuto 37 anni.

Differenza non di poco conto che potrebbe portare anche alla partenza del portiere, considerato che il prossimo anno la società bavarese potrebbe perderlo a parametro zero: una situazione monitorata dalla Juventus, sempre accostata a vari numeri 1 nonostante il recente rinnovo di Szczesny. Ma non solo bianconeri: la situazione Neuer è monitorata anche dal Chelsea, alla ricerca di un portiere da mettere alla guida della proprio retroguardia. Per i 'Blues' si è parlato anche di Gianluigi Donnarumma, altro portiere in scadenza nel 2021: anche per il numero 99 del Milan si è parlato a lungo della Juventus.