Coronavirus, Maxi Lopez attacca Wanda Nara

CORONAVIRUS MAXI LOPEZ WANDA NARA - Nuovo capitolo dell'eterna telenovela che riguarda Maxi Lopez e Wanda Nara. Il centravanti argentino ha attaccato l'ex moglie su Instagram, dopo che l'attuale compagna di Mauro Icardi ha postato una foto con i figli sul lago di Como.

"Vorrei sapere in base a quali criteri rompi la quarantena di una pandemia globale, in cui a tutti viene chiesto di non uscire ed esponi i nostri figli a un viaggio da un paese all'altro, ti trasferisci e vai all'epicentro del contagio in(la Lombardia) senza importarsene di qualsiasi tipo di conseguenza?? Cosa ti passa per la testa in questi momenti in cui la cosa più sacra che hai al mondo è la salute dei nostri figli. Mi indigna che tu non ne abbia coscienza. Se non vuoi farlo per voi, fallo per loro perché oggi sei la madre di 5 creature ma sembra che tu non l'abbia notato".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, la Serie A cambia idea: una sola chance per finire

Calciomercato Juventus, Paratici al lavoro per Icardi e Jesus