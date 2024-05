Ibrahimovic respinto, il big ha rifiutato il Milan. L’indiscrezione proveniente dalla Spagna e tutti gli aggiornamenti in casa rossonera

Sono settimane piuttosto delicate in casa Milan a partire dal fronte panchina. Come noto, infatti, e come raccontato da Calciomercato.it, la dirigenza è già al lavoro per il dopo Pioli.

Nel frattempo, però, la dirigenza pensa anche al calciomercato estivo ed ai rinforzi per provare a colmare il gap con l’Inter campione d’Italia. Uno dei nomi accostati al club rossonero è quello di Lucas Vasquez, esperto laterale e colonna del Real Madrid di Carlo Ancelotti in scadenza di contratto a giugno. Sarebbe già arrivata la decisione dello spagnolo.

Secondo quanto riportato da ‘okdiario.com’, infatti, Vasquez avrebbe rifiutato le offerte di Atletico Madrid, Milan e importanti proposte dall’Arabia Saudita per rinnovare con i ‘Blancos’. Niente Milan e Serie A dunque: il giocatore proseguirà la sua avventura a Madrid per almeno un’altra stagione.