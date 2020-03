CALCIOMERCATO DYBALA DONNARUMMA PERISIC NAINGGOLAN MKHITARYAN MILIK / Nonostante il calcio si sia momentaneamente fermato a causa della diffusione del Coronavirus, in seno alle società i direttori sportivi stanno continuando a lavorare per cercare di migliorare i rispettivi organici in vista della prossima stagione. Durante il calciomercato estivo infatti saranno molte le questioni che, se non risolte, terranno banco in questi ultimi mesi prima dell’apertura della sessione. Dybala, Matuidi, Mkhitaryan, Smalling, Donnarumma, Perisic, Milik, Koulibaly e Nainggolansono solo alcuni dei calciatori che potrebbero apparire sui taccuini dei principali operatori di calciomercato, qualora non risolvessero in questo periodo il rispettivo futuro. Ecco i possibili scenari.

Juventus, mesi decisivi per Dybala e Matuidi. Milan, in bilico il futuro di Donnarumma

La Juventus è uno dei club che dovrà risolvere alcune situazioni delicate all’interno del suo organico. I nomi che stanno tenendo banco sulla scrivania di Paratici sono soprattutto quelli di Dybala e Matuidi, il cui futuro verrà deciso in questi mesi. Per quanto riguarda l’argentino, la sensazione è che il suo destino sia quello di rimanere legato alla Vecchia Signora. Il club torinese infatti sta valutando l’opportunità di offrire alla Joya un ricco rinnovo contrattuale, viste le ottime prestazioni messe in campo nell’attuale stagione: in caso di fumata nera per il rinnovo, la Juventus correrebbe il rischio di perdere il proprio tesserato al termine della prossima stagione a condizioni decisamente sfavorevoli, vista l'attuale scadenza del suo contratto fissata al 2022. Un'altra situazione che Paratici sta valutando con estrema attenzione è quella legata a Blaise Matuidi: il francese infatti potrebbe lasciare Torino durante l'estate nonostante sia stato uno degli elementi più utilizzati da Sarri. In caso di addio, la carriera del francese potrebbe proseguire in Francia, sponda PSG, o in Premier League al Tottenham, visto il possibile addio estivo di Ndombele.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, taglio degli stipendi: Ronaldo e gli altri big dicono sì

Calciomercato Juventus, contromossa per Ferran Torres

In casa Milan il nome presente da diverso tempo sulla scrivania della dirigenza è quello di Gigio Donnarumma. Il contratto dell'estremo difensore scadrà infatti il 30 giugno 2021, data che sta complicando non poco le operazioni per un eventuale rinnovo. Non è da escludere quindi un possibile addio del classe '99, il cui futuro potrebbe potrebbe proseguire altrove. Per quanto riguarda questa possibilità, sono diversi al momento i club che lo stanno monitorando con un discreto interesse: Juventus, Chelsea, Real Madrid e PSG. Vista la presenza di diversi estimatori, è possibile che il Milan possa riuscire a ricavare una discreta cifra dalla cessione del portiere, nonostante la vicina scadenza di contratto.

Inter, rebus Perisic e Nainggolan.

Oltre a Juventus e Milan, anche l'Inter dovrà compiere importanti riflessioni a breve su diversi elementi. Due i nomi su tutti: Perisic e Nainggolan, rispettivamente in prestito a Bayern Monaco e Cagliari. Il croato, fuori dai piani di Antonio Conte, sembrava ormai destinato ad essere riscattato dal club bavarese. La larga diffusione del Coronavirus però ha interrotto ogni discorso, posticipando così a data da destinarsi ogni decisione sul calciatore. Chi invece potrebbe rimanere in Sardegna è l'ex giallorosso Nainggolan, le cui prestazioni sono progressivamente tornate sugli standard mostrati durante periodo capitolino. La permanenza del belga dunque potrebbe essere la chiave per un più facile riscatto dai cagliaritani di Barella, arrivato la scorsa estate alla corte del tecnico pugliese.

Capitolo Roma. Oltre alla trattativa per il passaggio di proprietà con il magnate Friedkin, in casa giallorossa si stanno valutando alcune questioni. Petrachi infatti sta lavorando per cercare di trattenere due elementi arrivati in prestito secco la scorsa estate: Smalling e Mkhitaryan. Per quanto riguarda il centrale, il suo futuro dipenderà dalla volontà o meno dello United di salutarlo a titolo definitivo: sotto questo aspetto potrebbe diventare determinante il possibile arrivo nei Red Devils di Koulibaly, il quale completerebbe il reparto difensivo degli inglesi. Un'operazione da impostare è poi quella legata al destino dell'armeno, che ha manifestato di trovarsi decisamente bene nella Capitale. Lo scoglio principale che Petrachi proverà a superare è quello di trattare al ribasso le condizioni economiche richieste dall'Arsenal, club proprietario del cartellino. Per agevolare l'operato del proprio DS, il fantasista sembrerebbe intenzionato anche a ridursi l'ingaggio, facendolo rientrare nei parametri della società romana.

Un'altra situazione da tenere in considerazione è infine quella legata a Patrik Schick, rinato dopo il suo approdo in prestito al Lipsia. Come dichiarato dal suo agente, il ceco sembrerebbe intenzionato a proseguire la sua avventura con il club tedesco, che dovrà versare circa 30 milioni qualora volesse trattenerlo a titolo definitivo anche nella prossima stagione. Anche il Napoli dovrà risolvere il futuro di alcuni suoi tesserati. Due di questi sono Koulibaly e Milik: il primo è finito da diverso tempo nel mirino del Manchester United, che sta valutando di offrire ai partenopei circa 85 milioni di euro; per il polacco invece non è da escludersi una permanenza all'ombra del Vesuvio anche nella prossima stagione, così come raccolto da Calciomercato.it.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, Valencia addio: Florenzi sceglie la nuova destinazione

Roma, sorpresa Kolarov: può dire addio ma restare in Italia