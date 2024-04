Serie A, la cronaca di Inter-Torino 2-0

La domenica della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A si apre col lunch match tra Inter e Torino

È il giorno della festa Scudetto per l’Inter, che ha conquistato il titolo lo scorso weekend battendo il Milan di Stefano Pioli nel derby per 2-1. Ospite dei campioni d’Italia, partita valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, è il Torino.

Come detto, i padroni di casa dell’allenatore Simone Inzaghi si apprestano a festeggiare la conquista del ventesimo titolo della storia del club lombardo tra le mura amiche, con uno stadio che si preannuncia gremito in ogni ordine di posto. La stagione dei nerazzurri è praticamente finita, non avendo altri impegni nelle coppe italiane e internazionali, ma cercheranno di dare filo da torcere agli avversari di giornata. Ma non sarà facile, perché i granata guidati in panchina da Ivan Juric hanno ancora un flebile speranza di entrare in Conference League e cercheranno di sgambettare i padroni del campionato 2023/2024 approfittando, magari, dell’aria di festa che inevitabilmente si respirerà a ‘San Siro’. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-TORINO

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

TORINO (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Lovato, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Ilić, Lazaro; Vlasic; Zapata. All. Juric

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 89, Milan* 70, Juventus* 65, Bologna 62, Roma 58, Lazio* 55, Atalanta** 54, Napoli 49, Fiorentina** 47, Torino* 46, Monza* 44, Genoa 39, Lecce* 36, Cagliari 32, Verona* 31, Empoli 31, Frosinone* 31, Udinese 28, Sassuolo 26, Salernitana* 15

* una partita in più

** una partita in meno