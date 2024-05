Penalizzazione choc dopo lo scudetto: conti falsati

Conti non in ordine e rischio penalizzazione choc dopo la vittoria del titolo: l’udienza è già fissata

Le accuse dopo la vittoria del titolo. Un’udienza fissata e una vicenda che fa aumentare notevolmente le preoccupazioni.

Sono ben 115 le accuse mosse dall’organo di governo nel febbraio 2023 per presunta violazione delle regole del Fair Play Finanziario per un periodo di nove anni nei confronti del Manchester City. Sebbene sia stata fissata una data sconosciuta per l’udienza, ‘Football Insider’ ha rivelato che, a causa della complessità del caso, è improbabile che la questione venga risolta prima della fine di questa stagione. A riguardo anche il corrispondente Pete O’Rourke ha rivelato che si aspetta che il caso continui a trascinarsi per alcuni mesi, nonostante la Premier League abbia ammesso che è stata fissata una data per l’udienza.

Manchester City, conti non in ordine: rischio penalizzazione

Lo stesso O’Rourke ha rivelato come il club di Manchester, con tutta probabilità, farà appello contro qualsiasi potenziale punizione.

La questione si trascina già da più di un anno e la frustrazione è notevole anche in altri club, tra l’altro recentemente penalizzati in Premier League proprio per motivi simili. Richard Masters, amministratore delegato della Premier League, ha recentemente rivelato che l’udienza si svolgerà nel “prossimo futuro”, senza però specificare la data. Data che, secondo appunto ‘Football Insider’ potrebbe slittare ad ottobre. Nel frattempo Pep Guardiola sembra essere piuttosto preoccupato, anche se la squadra continua a viaggiare a grande velocità e punta a riconfermarsi campione d’Inghilterra.