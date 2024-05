Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 13 maggio

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 13 maggio 2024

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Juve, Champions e a capo”. Rischia il KO con l’ultima, ora sarà rivoluzione”. Dea in Paradiso. Bologna, Motta e una festa attesa 60 anni. L’Aston Villa è su Dumfries: Inter, c’è Dedic.

Così apre il Corriere dello Sport: “Fino alla fine”. Grande festa Juve: è in Champions con il Bologna. De Ketelaere show: Gasp piega la Roma. Lazio: tutti figli di Maestrelli.

L’apertura di Tuttosport: “Juve, Dea gratias”. Penoso 1-1 con la Salernitana, in Champions per la vittoria dell’Atalanta. Toh, esiste anche un altro Toro: bello. Anche il Bologna in Champions! Conte si offre al Milan.