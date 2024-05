Milan, ancora bocciato: la Premier nel futuro

C’è una nota negativa in casa Milan, dopo la vittoria contro il Cagliari. Il futuro del giocatore è davvero tutto da scrivere

Il Milan ha ritrovato il sorriso battendo sabato sera con un netto 5 a 1 il Cagliari. Un successo importante che ha permesso alla squadra di Stefano Pioli di blindare il secondo posto matematicamente.

Un successo che ha, inoltre, riportato l’entusiasmo a San Siro grazie ad un ritrovato Rafa Leao e ai gol di Bennacer, Reijnders e del solito Christian Pulisic. Ma contro il Cagliari è arrivato anche il 43esimo gol subito stagionale. Davvero troppi per una squadra che punta a vincere lo Scudetto.

La rete di Nandez è frutto dell’ennesima disattenzione in fase difensiva. Il colpevole principale, però, stavolta è Yunus Musah, che si perde la marcatura dell’uruguaiano che davanti a Sportiello non sbaglia.

Milan, Musah non convince

L’errore dell’ex Villarreal non ha fatto altro che certificare la gara incolore del classe 2002. E’ vero che Musah ha corso tanto, macinando tanti km, ma come gli è successo spesso nel corso della stagione nei momenti chiave è venuta meno la qualità , fondamentale per fare la differenza. Non è un caso se dopo oltre 2000 minuti giocati sia ancora a zero gol.

E’ evidente che Musah, che nel corso della sua avventura in rossonero è stato impiegato in diversi ruoli – ha fatto l’esterno a tutto campo, il terzino, il mediano e chiaramente la mezzala – sia al momento inadeguato per il Milan.

E’ impossibile bocciare un giocatore che ha soli 21 anni, ma in casa rossonera non potranno non riflettere sul suo futuro. Musah è arrivato per una ventina di milioni la scorsa estate, una spesa che non è stata ripagata.

Il giocatore andrà inquadrato in ruolo ben definito e toccherà dunque alla nuova guida capire cosa fare dell’ex Valencia. Di certo il Milan non ha intenzione di svenderlo, ma se dovessero arrivare offerte verrebbero valutate. Musah in passato è stato accostato alla Juventus, ma attenzione soprattutto alla Premier League, il campionato dove con le sue caratteristiche potrebbe esprimersi al meglio.