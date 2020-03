Juventus, dalla Spagna: 100 milioni per ter Stegen

JUVENTUS TER STEGEN / Grandi colpi sì, ma il Barcellona teme e si prepara anche ad importanti cessioni. Mentre davanti si continuano a coltivare i sogni Neymar e Lautaro Martinez, la dirigenza blaugrana lavora anche ad una serie di uscite che dovranno aiutare a riequilibrare i conti soprattutto in questo periodo di emergenza. Da Vidal a Todibo e Semedo, la lista dei nomi in partenza è molto lunga.

Tra quelli in bilico, invece, figura soprattutto il portiere Marc-Andréche sta infiammando il calciomercato. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Classe '92, in scadenza di contratto nel 2022, il portiere tedesco viene considerato come un elemento chiave nella formazione blaugrana e per questo l'ex Borussia Moenchengladbach chiede un riconoscimento pari al suo status in termini di ingaggio. Balla una differenza importante tra domanda ed offerta, il rinnovo dunque resta in standby contribuendo ad aumentare l'interesse di molti top club europei. La Juventus viene segnalata tra i club interessati, ma dalla Spagna arrivano cattive notizie per i bianconeri. Alle prese con un Manuel Neuer a fine ciclo, il BayernMonaco avrebbe infatti deciso di affondare il colpo per convincere l'estremo difensore del Barça e sarebbe pronto a stanziare un budget da 100 milioni di euro per il colpo secondo il portale 'OkDiario'. Cifra enorme, che di fatto metterebbe fuorigioco la Juventus.

