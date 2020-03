CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA DYBALA / Il coronavirus potrebbe stravolgere gli scenari sulle prossime finestre di mercato. Meno affari cash e più scambi tra le varie squadre per far fronte all'emergenza sanitaria, che sta affliggendo tutta la comunità mondiale.

Calciomercato Juventus, Pjanic o Dybala: un big da sacrificare

Pogba e Icardi sono i due obiettivi sensibili nella lista del CFO Paratici, che studia la strategia più appropriata per arrivare alle due stelle di Manchester United e PSG. I francesi devono ancora sciogliere le riserve sul riscatto dall'Inter (fissato a 70 milioni di euro) del centravanti argentino, mentre il francese ha manifestato a più riprese l'intenzione di cambiare aria e lasciare l'Old Trafford. La Juventus - scrive 'Tuttosport' - per cercare il via libera per Pogba e Icardi potrebbe giocarsi le carte Pjanic e Dybala: il bosniaco fa gola sia al PSG che allo United, mentre il numero dieci resta nei desideri soprattutto del Dt dei parigini Leonardo. In questo contesto più plausibile la cessione di Pjanic, non più indispensabile nello scacchiere di Sarri, mentre per la 'Joya' attualmente è più probabile l'ipotesi rinnovo con la conferma al fianco di Cristiano Ronaldo.