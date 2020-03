CALCIOMERCATO INTER COUTINHO REAL MADRID / Il Real Madrid avrebbe messo gli occhi su Philippe Coutinho: è quanto riferisce 'elgoldigital.com', spiegando che il brasiliano di proprietà del Barcellona (attualmente al Bayern Monaco) sarebbe il profilo giusto per sostituire Luka Modric che in estate potrebbe lasciare i 'blancos'.

Oltre che per le caratteristiche tecniche, il portale spagnolo indica nell'ex Inter l'uomo ideale anche perché il costo sarebbe abbordabile (liberando così risorse per l'assalto a) e perché in passato ha espresso il desiderio di vestire la maglia delle merengues. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, apertura totale per Coutinho: ecco come arriva

Al di là della suggestione l'operazione si preannuncia ai limiti dell'impossibile, considerando la rivalità tra le due società e il rischio che il Barcellona si prenderebbe cedendo Coutinho ai 'nemici storici' con la possibilità che torni ad essere quello devastante di Liverpool. Il brasiliano nelle ultime settimane è stato accostato anche all'Inter: in particolare potrebbe essere una delle carte giocate dai blaugrana per arrivare a Lautaro Martinez, attaccante argentino che in Catalogna hanno messo in cima alla lista degli obiettivi per la prossima stagione.