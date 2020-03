Coronavirus, Reina ammette: "Ho avuto tutti i sintomi. Un camion che ti investe"

CORONAVIRUS REINA SINTOMI / L'emergenza Coronavirus continua ad essere l'argomento del giorno anche al di fuori dei confini nazionali. A ‘El Partidazo de COPE’, trasmissione di 'Cadena Cope' è l'ex portiere di Milan e Napoli, Pepe Reina a fare una clamorosa rivelazione: "La scorsa settimana ho avuto tutti i sintomi del Coronavirus, sono stati giorni difficili in cui ho preso ogni tipo di precauzione per non contagiare chi mi era vicino.

Il momento più complicato l’ho messo alle spalle ormai, sono da due settimane chiuso in casa”. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGU ANCHE >>> Coronavirus, Tardelli: "Campionato? Non è il momento. Il calcio cambierà"

Reina ha quindi proseguito sulla pesantezza della malattia: "Qui non si fanno i test se non si sta molto male e questo non può che essere un problema, ma adesso sto bene. Parlando con i dottori mi hanno detto che i sintomi sono quelli, ma di fatto non ho avuto una conferma ufficiale. Mi sono sentito come se un camion mi fosse passato sopra, ma ora tutto è alle spalle e mi sento benissimo. Dobbiamo restare a casa e isolarci, così supereremo questa situazione critica”.

