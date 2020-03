CALCIOMERCATO INTER MARTINEZ QUARTA / L'Inter è pronta nuovamente a cercar fortuna in Argentina: la dirigenza nerazzurra avrebbe messo nel mirino Martinez Quarta, difensore argentino del River Plate, fortemente sponsorizzato da Javier Zanetti. Il suo agente, Gustavo Goni, si è concesso ai microfoni di Fcinter1908 per commentare le voci di un possibile interesse e a tinte nerazzurre: "Non abbiamo avuto contatti con l'Inter di recente. Futuro? Non c’è nulla di definito ancora. Però se arriverà un’offerta che soddisfa entrambe le parti, la questione si risolverà positivamente”. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il retroscena su Zanetti: “So che hanno avuto un contatto telefonico tempo fa, ma non era ancora un nostro assistito.

È sicuramente un orgoglio che una persona come Zanetti riconosca il talento di Lucas”.

La difesa a 3 di Conte: “Da quando è iniziato l’anno, il River ha giocato con la difesa a tre. La cosa positiva per Lucas è che lui è in grado di giocare in tutti e tre le posizioni di questo sistema e lo ha fatto vedere sul campo”.

Inter in pole? “Non sarebbe saggio dirlo perché nessuno ha fatto un’offerta formale. Oggi la cosa concreta è che è un giocatore del River ed è in un momento meraviglioso della sua carriera. Il resto lo valuteremo a tempo debito. Nessuna fretta”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, addio Godin: scelto l'erede | Assalto al gioiello della A

Calciomercato Inter, magia Marotta: scambio col flop