Roma, ritorno di fiamma per il vice Dzeko

CALCIOMERCATO ROMA DZEKO / Grande fermento per il calciomercato Roma attivo su più fronti ed a caccia di rinforzi in diversi reparti. Soprattutto sul fronte offensivo si registra un'importante attività di ricerca, con la batteria degli esterni che andrà rinforzata e non solo. Perché è aperta anche la ricerca di un vice Dzeko, un profilo importante per rinfrescare l'attacco.

E torna a circolare un vecchio pallino romanista.

Si tratta di Mariano Diaz, classe '93 di proprietà del RealMadrid. Da tempo nei radar giallorossi, lo spagnolo di origini dominicane non ha mai pienamente convinto dal suo rientro al 'Santiago Bernabeu' dal Lione ed in questa stagione è stato definitivamente messo da parte dal tecnico Zidane in previsione di una cessione estiva. La Roma, scrive il 'Corriere dello Sport', tiene d'occhio la situazione ed è tornata a pensarci.