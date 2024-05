Milan sbadato e rinunciatario: il Torino cala il tris e sogna l’Europa | HIGHLIGHTS

Una grande prova del Torino permette agli uomini di Juric di regolare il Milan con un netto 3-1

Monologo granata all’Olimpico Grande Torino. Grazie ad una prestazione solida e concreta, i granata si impongono senza particolari difficoltà al cospetto di un Milan mai seriamente in partita. Il 3-1 con cui gli uomini di Juric hanno chiuso la pratica manifesta solo in parte una superiorità fisica e motivazionale a tratti evidentissima.

Colpito dal preciso tap in di Zapata, autore di una prestazione maiuscola, il Milan ha faticato a reagire. Lento e compassato, il centrocampo di Pioli si è di fatto consegnato al pressing e alle verticalizzazioni esondanti dei granata, in grado di chiudere il primo tempo sul doppio vantaggio grazie alla precisa incornata di Ilic. Poco attenti in fase difensiva e involuti dalla cintola in su, i rossoneri subiscono il 3-0 del Torino: a graffarlo è una splendida conclusione di Rodriguez, che con un collo esterno di rara precisione non lascia scampo all’incolpevole Sportiello.

Torino-Milan 3-1, Zapata sugli scudi: i granata calano il tris

Una sortita di Pulisic fermata da Masina in area ha poi permesso a Bennacer di accorciare le distanze su rigore. Nel finale spazio ad azioni da una parte e dall’altra. Il risultato, però, non cambia: fa festa il Torino, che conquista tre punti pesantissimi che permettono ai granata di scavalcare il Napoli.





CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 92, Milan** 74, Bologna e Juventus 67, Atalanta* 66, Roma 60, Lazio 59, Fiorentina 54, Napoli** 52, Torino** 50, Genoa e Monza 46, Lecce** 37, Verona 34, Cagliari e Udinese 33, Empoli e Frosinone 32, Sassuolo 29, Salernitana 15

*una gara in meno

**una gara in più